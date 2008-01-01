Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 13 марта
В 15 часов в Москве облачная погода без осадков, местами порывы южного ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном +4 градуса, Северном +3..+4 градуса, Северо-восточном +3..+4 градуса, Восточном +3..+4 градуса, Юго-восточном +2..+4 градуса, Южном +3..+4 градуса, Юго-западном +2..+4 градуса, Западном +2..+3 градуса, Северо-западном +4 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха +3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +1..+3 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /