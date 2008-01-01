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Морозы в Сибири календарю не сдаются



ИА "Метеоновости" / 13:25 Вторник, 13 марта



Температура воздуха в центре Сибири в эти мартовские дни должна быть выше на 10-12 градусов, на крайнем юге региона на 4-6 градусов. А на самом деле холод, захвативший с помощью антициклона большую часть территории Сибири не согласуется с календарем. Так в Новосибирске накануне днем воздух даже при ясной погоде прогревался лишь до -8,6 градусов. Антициклон еще пару дней будет определять условия погоды. Без осадков, с морозными туманами, ночная температура ниже -20 градусов, дневная от -5 до -10 градусов. Этот период марта очень теплым был на юге Сибири в 2000 году, в течение четырех дней в Новосибирске обновлялись прежние рекорды максимальной температуры: 10, 11, 12 и 13 марта воздух прогревался до 6..8 градусов. / meteonovosti.ru /



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