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Новости погоды

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В выходные на Балтике будет холодно

ИА "Метеоновости" / 13:14 Вторник, 13 марта

  Температура воздуха в Калининградской области радует своими значениями. Здесь можно говорить о полноправной весне. Тем более неприятно, что к концу недели растения, поверившие календарю, испытают стресс из-за резкого похолодания. В среду температура как и накануне выше +5 градусов, до +8..+10. И это существенно выше нормы: на 3-4 градуса. Такая погода с небольшим дождем сохранится, пока ее формирует теплый сектор циклона, но циклон смещается на Ладогу, а Прибалтике достанется тыл циклона. Температура станет понижаться, в четверг ночью до -2..-4 градусов, днем от 0 до +4. Понижение до -5..-10 градусов в ночь на пятницу, а днем не выше -3 градусов, местами до -7. Похолодание принесет скандинавский антициклон, его влияние сохранится до конца недели. / meteonovosti.ru /
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