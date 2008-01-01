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Новости погоды

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Южный циклон несет ненастье в центр России

ИА "Метеоновости" / 12:53 Вторник, 13 марта

  Приход южного циклона в центральную Россию будет проходить по "накатанному" сценарию: на севере снег, на юге мокрый снег и гололед, и везде проблемы на дорогах.

Циклон зарождается в теплом воздухе над Балканским полуостровом, при движении на юг Украины он углубляется. Тепло с Черноземья сталкивается с холодом, поступающим в тылу атлантического циклона. Это и приведет к активизации процесса, и разной погоде на севере и юге Центрального Федерального округа. Но везде она будет ненастной.

В ночь на 14 марта на Черноземье осадки в виде снега и мокрого снега, местами умеренные, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Но основные неприятности придутся на четверг, 15 марта, все явления станут более интенсивными, мокрый снег с дождем, температура днем местами повысится до +4..+5 градусов.

Центральные области России в зону осадков попадут к вечеру 14 марта. А основное ненастье в виде снега и местами метелями обрушится в четверг, 15 марта. Неприятности на дорогах будут связаны со снежным накатом и гололедицы.

Далее путь циклона лежит на Поволжье. В четверг, 15 марта снег засыплет Правобережье. 16 марта метель сменит гололед. Ветер усилится в порывах до 18 м/с и принесет повышение температуры до +2 градусов.

А к концу рабочей недели похолодает градусов на 10. И все замерзнет! / meteonovosti.ru /
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