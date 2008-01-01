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Новости погоды

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В Москве первая весенняя оттепель!

ИА "Метеоновости" / 12:34 Вторник, 13 марта

  Холодный март в столице расщедрился на оттепель! В полдень 13 марта температура воздуха на большей части территории города стала положительной. На Балчуге термометр показал +1,1 градус, на ВДНХ +0,8 градуса, в Тушино +0,1 градуса.

Тепло проникало в столичный регион с северо-запада, в теплом секторе циклона. Поэтому до южных районов столицы оно доберется позже. В МГУ и Немчиновке температура оставалась отрицательной. Легкий мороз удерживался и на территории Новой Москвы, во Внуково до -0,9 градуса.

Последний раз положительная температура воздуха в Москве была 3 февраля 2018 года, на ВДНХ она достигла +0,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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