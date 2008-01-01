Новости погоды
На Москву надвигается снегопад!
ИА "Метеоновости" / 12:19 Вторник, 13 марта
В ближайшие сутки, погоду в столичном регионе будет определять южный циклон. 14 марта в период с 15 до 18 часов снег начнется на территории Новой Москвы, а затем зона осадков распространится на остальную территорию.
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Снег различной интенсивности продолжится до вечера 15 марта. За указанный период на город выпадет 6-8 мм, местами до 10 мм осадков. Прирост свежевыпавшего снега составит 6-8 см, местами до 10 см, на дорогах образуется снежный накат, снег вновь налипнет на проводах и деревьях. 15 марта минимальная температура воздуха ночью -6..-4, максимальная температура воздуха днем -2..0 градуса.
В середине марта приход теплого воздуха нередко сопровождается значительными осадками, как правило, в виде мокрого снега и дождя. А сильный снег во второй половине марта в Москве в среднем выпадает один раз в 5 лет. В текущем столетии было всего 2 случая, когда за сутки в виде снега выпадало более 10 мм. Самый яркий процесс был 15 марта 2013 года, когда очень активный южный циклон высыпал на столицу в виде снега 25 мм осадков. / meteonovosti.ru /