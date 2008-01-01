|
|
|
Новости погоды
С теплым визитом на Таймыр пожалует циклон
ИА "Метеоновости" / 10:51 Вторник, 13 марта
Аномально холодная погода, с температурой ниже нормы на 4-6 градусов поддерживается на полуострове Таймыр арктическим антициклоном. В результате в Хатанге днем 13 марта температура одна из самых низких по России: -39,4 градуса. Но циклону, который спешит от Ямала, под силу изменить ситуацию. С приходом циклона температура повысится после -35..-40 градусов до 30..-35 ночью и до -20..-25 днем, а на западе: в районе Норильска до -15. Такой подарок циклон омрачит метелями, ветер будет усиливаться до 25 м/с, а местами до 27 м/с. Высота снежного покрова в этом регионе 60-70 см, а ожидаемый снегопад еще добавит несколько сантиметров. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.