

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Приморье март пока и холодный и снежный



ИА "Метеоновости" / 10:26 Вторник, 13 марта



Несмотря на частые визиты циклонов на юго-восток России, средняя температура воздуха во Владивостоке существенно ниже нормы, в среднем на 3 градуса. Особенно холодными были 9 и 10 марта, ниже нормы на 7-8 градусов, ночью до -15. Осадков выпало многовато: 49 мм, а это 181% от климатической мартовской нормы и половина от самого мокрого марта 2007 года. Высота снежного покрова 10 см.



Погоду в предстоящие дни будет лихорадить: с приходом западного циклона, потеплеет, во Владивостоке до +7 градусов, а чуть дальше от побережья и до 10 градусов. Теплее обычного погода ожидается 15 марта, температура будет около 0 градусов и ночью и днем, но сильные осадки. К вечеру дождь будет переходить в снег, и дороги станут скользкими. В пятницу, 16 марта, осадки прекратятся, а потоки с севера понизят температуру до -20 градусов, на побережье до -8..-13, днем тоже холодно 0..-5 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



