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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:38 Вторник, 13 марта



Календарь с каждым днем напоминает о весне, но московская погода с ним считаться не желает. Сегодня морозы ослабеют до оттепели, но нулевые значения температуре надолго удержать не удастся.



Недаром считается, что в первой половине марта еще сохраняется зимний режим погоды и рекордные значения температуры все ниже -25 градусов, а в отдельные дни и ниже -30 градусов. Так, 13 марта, самая низкая температура отмечалась в 1902 году. Под утро морозы усилились до -32.3 градусов, и уже более ста лет подобных значений в этот день температура не достигала.



А самым теплым сегодняшний день отмечался в 2002 году. Максимальная температура составила +11.5 градусов, что стало суточным рекордом.



Экстремально высокое давление было в столице 13 марта в 1995 году. Оно повысилось до 778 мм рт ст, что почти на 30 единиц выше обычного для этой поры. / meteonovosti.ru /



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