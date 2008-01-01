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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:55 Вторник, 13 марта

  Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся под влиянием теплой части циклона, с центром над Балтикой. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны слабые осадки. С южным ветром продолжится поступление теплого воздуха и в дневные часы температура в Москве повысится до -1..+1 градуса, по области от -4 до +1 градуса. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 748 мм рт ст., что в пределах нормы. Относительная влажность воздуха около 70%. Ветер южный 5-10 м/с.

Погодные условия в столичном регионе будут далеки от благоприятных. Несмотря на то, что температура и атмосферное давление в пределах нормы, неблагоприятное воздействие на самочувствие метеозависимых людей будет оказывать влажно-ветреная погода. При умеренном ветре даже вполне здоровые люди отмечают снижение работоспособности, повышенную утомляемость, нарушение сна, чувство беспричинной тревоги и беспокойства. А самочувствие людей с нервными расстройствами может ухудшиться вплоть до депрессивного. Из-за высокой влажности воздуха могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. В преддверии весны у большинства людей наблюдается синдром хронической усталости. В этот период необходимо поддержать организм витаминами, в домашних условиях принимать хвойные ванны, а так же больше гулять на свежем воздухе.  / meteonovosti.ru /
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