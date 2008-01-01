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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:26 Понедельник, 12 марта



Погоду в Москве и области будет определять юго-западная периферия антициклона. При сплошной облачности местами станет приниматься слабый снег. Температура воздуха в Москве -1..-3 градуса, по области -1.. -6. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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