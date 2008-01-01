Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
12 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в Москве вечером

ИА "Метеоновости" / 15:26 Понедельник, 12 марта

  Погоду в Москве и области будет определять юго-западная периферия антициклона. При сплошной облачности местами станет приниматься слабый снег. Температура воздуха в Москве -1..-3 градуса, по области -1.. -6. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-3
Вт.
13 мар.
+4
Ср.
14 мар.
+1
Чт.
15 мар.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Каес		 -46
Билибино

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Саидпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100