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Новости погоды

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В Европе - рекордное тепло

ИА "Метеоновости" / 13:01 Понедельник, 12 марта

  В конце февраля центральные страны Европы обживал холодный воздух и температура воздуха под утро понижалась до рекордных значений. Но уже с начала марта в Западную Европу начал поступать очень теплый воздух. В воскресенье среднесуточная температура в Центральной Европе и странах Средиземноморья превысила норму на 6-8 градусов. В ряде городов температура в дневные часы превысила отметку в +15 и даже в +20 градусов и установила новые суточные рекорды.

Городами рекордсменами стали: Познань со значением +16.2, оставив позади предыдущий рекорд +16.8 в 1981 году, Дрезден, где максимальная температура составила +17.7 градусов (предыдущий рекорд +16.8 удерживался с 1981 года), Неаполь, новый суточный максимум +21.2 (предыдущий +21.0 в 2000 году) и Палермо со значением +_24.0 (предыдущий рекорд +22.0 в 1975 году). / meteonovosti.ru /
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