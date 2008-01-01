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Новости погоды

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Неблагоприятная погода на юге России

ИА "Метеоновости" / 12:47 Понедельник, 12 марта

  В минувшие выходные дни самой неблагоприятной погода в европейской части России была в южных районах, где ее определял контрастный атмосферный фронт. Сильные дожди прошли в Краснодарском крае и Адыгее. В Адыгее выпало до 18 мм. В Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа осадки шли в виде снега. В Карачаево-Черкесии копилка осадков пополнилась на 16 мм, в Ставропольском крае на 21 мм. В предгорных районах Северной Осетии шел мокрый снег, отмечалось его налипание, во Владикавказе диаметр налипания мокрого снега составил 50 мм, а максимальный диаметр составил 65 мм. В городе поломаны ветки деревьев, отмечалось провисание проводов. В Кабардино-Балкарии осадки отмечались в виде дождя и мокрого снега и здесь набралось 15 мм.

В ближайшие сутки на большей части территории осадков не ожидается, лишь в ночные и утренние часы в республиках центрального и восточного Кавказа местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами ожидаются гололедно-изморозевые явления и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /
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