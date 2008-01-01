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Сильные холода в Поволжье и на Урале



ИА "Метеоновости" / 12:12 Понедельник, 12 марта



В прошедшие праздничные дни погоду в Поволжье и на Урале определял антициклон. Отмечалась погода без существенных осадков и с большим суточным ходом. В ночные часы воздух остывал до двадцатиградусных морозов, а днем они заметно ослабевали. В Поволжье самые низкие значения температуры отмечались в верховье Волги, до -25 градусов, на Урале (в Челябинской и Курганской областях) морозы усиливались до -30. Среднесуточная температура оказалась на 8-10 градусов ниже нормы.



В ближайшие сутки холодная погода в этих районах сохранится. В Поволжье самые низкие температуры ожидаются в среднем течении Волги, минимальная температура -19:-24, в Татарстане при прояснениях до -26. На Среднем Урале до -21, на Южном Урале до -27 градусов. Днем морозы ослабеют в Поволжье до -5:-10, на Урале ожидается от -3:-8 на Среднем / meteonovosti.ru /



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