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В Москву возвращаются морозы



ИА "Метеоновости" / 11:35 Понедельник, 12 марта



Зима в Москве долго не могла утвердиться в правах хозяйки. И весна не торопится в столицу. На смену кратковременной оттепели вновь придут морозы.



Наступившая неделя не оправдает надежды москвичей на устойчивое весеннее тепло. В первой половине недели погоду в Москве и области будет определять антициклон, его западная окраина. Во вторник в ночные часы землю от выхолаживания прикроют облака, и под утро минимальная температура -2..-7 градусов, местами гололед. Днем солнце будет редко появляться на небосводе, но с южными ветрами начнет поступать относительно теплый воздух. За счет этого дневная температура повысится до оттепели. Существенных осадков не ожидается.



В ночь на среду еще сохранится влияние антициклона, при прояснениях морозы усилятся до -5..-10 градусов. Днем циклонический вихрь начнет оттеснять антициклон на восток. Время от времени вновь закружит небольшой снег, температура останется отрицательной, в Москве от -1 до -3 градусов, по области до 5 мороза.



В четверг Московская земля полностью окажется под влиянием циклона. Он станет виновником облачной и ветреной погоды со снегом от небольшого до умеренного. В ночные часы мороз от -4 до -9 градусов, днем максимальная температура 0..-5.



В пятницу ненастный циклон покинет центр России, а его место займет арктический антициклон. Интенсивность осадков заметно ослабеет, а морозы вновь усилятся. В ночь на пятницу похолодает до -7..-12, днем при северо-восточном ветре до -6.



Средняя суточная температура воздуха будет соответствовать двадцатым числам февраля. Весна, как и ушедшая зима, запаздывает почти на месяц! / meteonovosti.ru /



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