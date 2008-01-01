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Насколько редки мартовские морозы



ИА "Метеоновости" / 11:21 Понедельник, 12 марта



Первая половина марта по праву сохраняет зимние черты. Но уже во второй половине первенца весны в природе чувствуется ее неумолимое приближение. В этом году зима не спешит передать бразды правления над погодой весне. По предварительному прогнозу холодная погода в Москве и Подмосковье сохранится вплоть до двадцатых чисел месяца.



Как утверждает статистика, морозы во второй половине марта наблюдаются крайне редко. За последние 70 лет всего 10 раз столбики московских термометров опускались ниже отметки в -10 градусов. Причем в большинстве этих случаев похолодание было кратковременным, не более 2-3 суток. И лишь в 1952, 1957 и 1963 годах морозная погода в Москве удерживалась до 12 суток. Самая низкая температура отмечалась 17 марта 1957 года, под утро морозы усилились до -18.3 градусов. / meteonovosti.ru /



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