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Новости погоды

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Сибирские контрасты погоды

ИА "Метеоновости" / 10:40 Понедельник, 12 марта

  Календарной зимой на сибирских просторах отмечалось обратное распределение температурных аномалий. Так, в феврале, в северных районах температура превысила норму почти на 10 градусов, а на юге Сибири было холоднее обычного на 4-6 градусов. Погода марта решила исправить положение и уже с первых дней в северной половине округа установилась аномально холодная погода, а в южных районах уже чувствуется приближение весны. В прошедшие выходные дни в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также на Таймыре, в Эвенкии и Туруханском районе среднесуточная температура воздуха на 4-8, а местами и на 12 градусо, оказалась ниже средних климатических значений. В то же время в южных районах Красноярского края, Хакасии, Тыве и на Алтае было теплее обычного на 4-8 градусов.

Под утро на юге Эвенкии морозы усилились до -42 градусов и это самая низкая температура в Сибирском округе, а на юге Алтая воздух остыл всего до -2 градусов.

Сильные осадки (до 21 мм) прошли лишь в горах Алтая, на остальной территории, из-за преобладания антициклонального характера погоды, существенных осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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