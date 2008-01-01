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Новости погоды
Дальний Восток циклоны оставили в покое
ИА "Метеоновости" / 10:02 Понедельник, 12 марта
В феврале и первые мартовские дни восточные районы России находились под неусыпным влиянием циклонов, виновников ветреной и ненастной погоды. И лишь в текущие дни они сделали небольшую передышку. В воскресенье почти вся территория находилась в поле повышенного атмосферного давления, поддерживаемого арктическим и китайским антициклонами. По крайнему востоку региона протянулась фронтальная система, но даже умеренных осадков нигде не отмечалось. В небольшом количестве (не более 1 мм) они прошли лишь в Камчатском крае и на побережье Чукотского а.о. На юге Камчатского края порывы ветра достигали 23 м/с.
Сегодня в Дальневосточном округе сохранится относительно спокойная погода. Во вторник на активном участке фронтальной системы над центральными районами Хабаровского края сформируется волновой циклон. В крае пройдет снег от небольшого до умеренного и потеплеет. В центральных и южных районах температура повысится до небольших положительных значений. В остальных районах округа, благодаря антициклону, существенных осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /
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