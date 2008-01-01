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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:43 Понедельник, 12 марта



Антициклон с востока в воскресенье, 11 марта опять на время рассеял облака. Хотя в воздухе и порхали легкие снежинки. Но погода стоит пока холоднее обычной. В ближайшее время может немного потеплеть под натиском атмосферных фронтов с запада. По всей видимости, весна в этом году будет затяжной. Обсудим, например, какой бывала погода в Москве сегодня, 12 марта. В этот день в 2002 году воздух прогревается до 9,2 градусов. А случается, что зима задерживается дольше положенного, как это произошло в далеком 1888 году, когда воздух под утро остыл до -30,3 градуса, что даже для зимы - лютая стужа. Сильные осадки отмечались в городе в 1883 году, тогда выпало до 29,5 мм. Кстати, это рекорд суточного количества осадков для марта, в котором за месяц-то выпадает совсем немного, всего 34 мм.



В прошлом, 2017 году, температура воздуха 12 марта была гораздо выше положенного. Ночью термометры показали -2,8 градуса, а днем воздух прогрелся до +8,5 градуса. Осадков не было, снег стремительно таял, и его высота составила всего 6 см. В нынешнем году снега заметно больше, высота его около 45 см. / meteonovosti.ru /



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