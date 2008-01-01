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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:29 Понедельник, 12 марта



На периферии антициклона, вблизи теплого атмосферного фронта в Московском регионе местами пройдёт небольшой снег, наиболее заметный интенсивный во второй половине дня и вечером. Максимальная температура воздуха в столице составит -4..-2 градуса, в Подмосковье -6..-1. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня - 754 мм рт ст., что по-прежнему выше нормального. Относительная влажность воздуха около 60%.



Таким образом, в Москве и области еще сохранится погода с метеопараметрами, неблагоприятными для самочувствия: на фоне повышенного атмосферного давления среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы на 2-3 градуса. На такую погоду, прежде всего, негативно реагируют люди с неустойчивым артериальным давлением, сосудистыми реакциями, такими как гипертония, гипотония, вегето-сосудистая дистония, с ишемической болезнью сердца. В этот день им следует нормализовать скачки артериального давления, снимать головные и сердечные боли с помощью медикаментов. В преддверии весны у большинства людей наблюдается синдром хронической усталости. В этот период просто необходимо поддержать свой организм витаминами, в домашних условиях принимать хвойные ванны, а так же больше гулять на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /



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