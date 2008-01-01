Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
11 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Черноморском побережье погода с осадками

ИА "Метеоновости" / 14:59 Воскресенье, 11 марта

  В Крым и на черноморском побережье Краснодарского края, куда весна приходит рано, волновые атмосферные фронты приносят периодически теплый воздух с юго-востока Европы. Но не обходится без осадков, и не только дождей:. Так, 12 марта ночью и в первой половине дня в районе Сочи возможно налипание мокрого снега, максимальная температура +8,+13 градусов. Затем при солнце потепление, до +16,+18 градусов. Хотя тоже не обойдется без осадков и порывистого ветра. В Крыму в начале недели без осадков, во вторник с дождем, температура в пределах +10,+15 градусов. 14 марта сильный дождь и небольшое похолодание до +7,+12 градусов. При этом ветер будет дуть с порывами 15-20 м/с.

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-4
Пн.
12 мар.
-1
Вт.
13 мар.
+1
Ср.
14 мар.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Каолак		 -44
Оймякон

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Горакхпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100