Новости погоды
На Черноморском побережье погода с осадками
ИА "Метеоновости" / 14:59 Воскресенье, 11 марта
В Крым и на черноморском побережье Краснодарского края, куда весна приходит рано, волновые атмосферные фронты приносят периодически теплый воздух с юго-востока Европы. Но не обходится без осадков, и не только дождей:. Так, 12 марта ночью и в первой половине дня в районе Сочи возможно налипание мокрого снега, максимальная температура +8,+13 градусов. Затем при солнце потепление, до +16,+18 градусов. Хотя тоже не обойдется без осадков и порывистого ветра. В Крыму в начале недели без осадков, во вторник с дождем, температура в пределах +10,+15 градусов. 14 марта сильный дождь и небольшое похолодание до +7,+12 градусов. При этом ветер будет дуть с порывами 15-20 м/с.
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