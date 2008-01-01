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Морозы не отступают из Поволжья



ИА "Метеоновости" / 14:50 Воскресенье, 11 марта



Холодная погода дольше продержалась в Поволжье. Накануне, 10 марта средняя суточная температура на берегах Великой русской реки была на 6-8 градусов ниже климатической нормы. В Ульяновске 10 марта отмечен абсолютный рекорд холода для этих суток, -24,8 градуса, предыдущий минимум -23,9 градуса был в 1970 году. И, хотя морозный антициклон продолжает отступать за Урал, об оттепели в Поволжье в ближайшее время можно только мечтать. Так, по ночам температура будет понижаться до -15,-20 градусов, местами в ночь на 12 марта в районе Среднего Поволжья до -22,-27 градусов, в Оренбургской области до -30, днем мороз будет слабеть до -2,-7 градусов, местами термометры покажут и более низкую температуру, -9,-14 градусов. Также холодно и на севере Поволжья, днем от -3 до 10 градусов, ночью от -13 до -20 градусов, местами при прояснениях -22,-29 градусов. / meteonovosti.ru /



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