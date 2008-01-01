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В Центре России первые оттепели



ИА "Метеоновости" / 14:40 Воскресенье, 11 марта



С запада позиции морозного антициклона медленно, но верно потеснят атмосферные фронты. В связи с распространением влажного морского воздуха в некоторых районах Европейской территории намечается слабое потепление. В Центре России дневная температура на предстоящей неделе может переходить нулевую отметку в сторону положительных значений. 12 марта на Брянской земле до 5 градусов тепла, в Орловской, курской и Белгородской областях до +2 градусов. 12 марта местами и в Архангельской области температура достигнет нулевой отметки. А в основном температура на Русском Севере будет придерживаться в дневные часы пределов -2:-8 градусов. Но 13 марта оттепель уже может охватить Мурманскую и Архангельскую области, днем до 0, +2 градусов. На северо-западе еще теплее, В дневное время температура будет повышаться до +1,+6 градусов. / meteonovosti.ru /



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