

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Жара покидает Среднюю Азию



ИА "Метеоновости" / 13:29 Воскресенье, 11 марта



В Средней Азии, благодаря волновым циклонам, накануне было очень тепло для марта. Отмечено множество температурных рекордов. Так в Алма-Ате 10 марта было 21,5 градуса, предыдущий максимум 18,7 градуса наблюдался в 2002 году. В Чимкенте температура повысилась до 25,8 градуса, предыдущий максимум 23,2 в 2006 году. В Бишкеке потеплело до 26,3 градуса, до этого самая высокая температура была 23,4 градуса в 2006 году. В Ташкенте максимум (26,3 градуса) держался с 1895 года, а в этот раз температура повышалась до 27,4 градуса. В Самарканде было почти также жарко, 27,5 градуса, прежний максимум 25,7 градуса зафиксирован в 2006 году. В Термезе температура достигла почти 30 градусной отметки, 29,6 градуса, предыдущий 26,5 градуса был в 1940 году.



В ближайшее время атмосферные фронты также будут определять погоду в регионах Средней Азии. Но они на этот раз принесут осадки, и фон температуры понизится. Так в Узбекистане дневная температура 12 и 13 марта от 10 до 15 градусов выше нуля. В Бишкеке 12 марта дождливо и всего 8-10 градусов тепла. В Алма-Ате погода тоже с дождем и не жаркая, 10-12 тепла. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



