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ИА "Метеоновости" / 12:47 Воскресенье, 11 марта



В Московском регионе влияние теплого атмосферного фронта проявляется только на северо-западе. В районе аэропорта Шереметьево шел небольшой снег. В остальных районах столичного мегаполиса погода отмечалась с прояснениями и без осадков. Температура по сравнению с утренними часами повысилась. На главной станции ВДНХ в полдень мороз ослабел до -3,9 градуса. В центре Москвы теплее, -3 градуса. Относительная влажность воздуха около 60 %. Юго-восточный ветер дует со скоростью 1-3 м/с. Атмосферное давление повышенное, 752-753 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



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