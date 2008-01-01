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На юге Сибири мартовские снегопады



ИА "Метеоновости" / 12:41 Воскресенье, 11 марта



Циклон в начале марта нередко посещали южные районы Сибири. Благодаря их влиянию на юге Западной Сибири было не так холодно. Температура в Новосибирске и Барнауле в среднем за первую декаду марта оказалась примерно на 2 градуса выше нормы. А вот на юге Восточной Сибири большую часть декады хозяйничал антициклон. Поэтому погода, например, в Красноярске стояла холоднее нормальной, в среднем тоже примерно на 2 градуса. Осадков больше декадной нормы выпало только в Барнауле. При норме 5,7 мм отмечено 7 мм. А 11 марта выдалось снежным в республике Алтай. В Кызыл-Озеке и Яйлю выпало 10-12 см снега. В ближайшее время сибирский антициклон вновь обретает силу на крайнем юге западной части одноименного региона. В Новосибирской, Томской областях без осадков, в Кемеровской области и в Алтайском крае местами пройдет небольшой снег. А на юго-востоке Алтайского края и в Республике Алтай опять может быть сильный снег. Погода слабо морозная. Лишь в республике Алтай до +3 градусов. С сильным снегом будет 12 марта на юге Восточной Сибири, куда будут перемещаться волновые циклоны. Ближайшей ночью, 12 марта в горах южных районов Красноярского края, в Тыве и Иркутской области ожидается местами сильный снег, ветрено с поземками, температура может повыситься до 0 градусов, а затем опять похолодает.



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