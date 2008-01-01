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Новости погоды

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На Камчатку и острова Дальнего Востока заглядывает весна

ИА "Метеоновости" / 12:05 Воскресенье, 11 марта

  На Камчатке и дальневосточных островах в марте часто прослеживается влияние циклонов. И, хотя с ними погода портится, но наступает весеннее потепление. Так, 9 и 10 марта на юге Камчатского края температура в среднем за сутки стала превышать климатическую норму на 3-4 градуса. 10 марта в Петропавловске-Камчатском отмечен рекорд тепла для этих суток, 3,3 градуса, предыдущий рекорд 2,3 градуса отмечался в 2011 году. В Северо-Курильске резко потеплело до 9,2 градуса. Предыдущий абсолютный рекорд дня был всего +4 градуса в 1977 году. Несмотря на рекорды, погода 10 марта на Камчатке была ненастная. Прошли осадки в виде снега, выпало до 13 мм, отмечалась продолжительная метель и ветер до 24 м/с, в Петропавловске-Камчатском до 23 м/с. Метели бушевали на побережье Магаданской области, в районе залива Шелихова были особенно продолжительными при ветре до 24 м/с.

Сейчас на юге Камчатского края и Курилах снова похолодание. Ведь циклон отходит к Алеутским островам. Уже сегодня, 11 марта через эти регионы прошел холодный атмосферный фронт. 12 марта на Камчатке местами пройдет небольшой снег, на востоке Олюторского района порывы ветра 15-20 м/с, днем -2,-7, при облачности на севере до -23. На Курилах местами небольшой снег, на севере порывы ветра 9-14 м/с, подморозит местами до -5 градусов. Не переходит через 0 градусов в сторону положительных значений температура и на Сахалине, на юге до 0,-5 градусов.

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