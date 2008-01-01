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На севере Дальнего Востока не по-весеннему морозно



ИА "Метеоновости" / 10:43 Воскресенье, 11 марта



Циклон над акваторией Берингова моря заполняется и уходит в сторону Алеутских островов. Вслед за ним на Чукотку распространяется холодная воздушная масса. В первый рабочий день после длинных выходных на Чукотке местами пройдет небольшой снег с метелью, порывы ветра 13-18 м/с, температура ниже климатических показателей, в течение суток -23,-28, местами до -32, на восточном побережье -14,-19 градусов. Ниже нормальной температура и в Магаданской области На охотском побережье Магаданской области местами небольшой снег, днем -12,-17, в центральных районах края тоже с небольшим снегом, днем -22,-27.



Арктический антициклон задерживает весенние процессы и на территории Якутии. Дневная температура в понедельник, 12 марта -16,-21, на северо-востоке -24,-29. У арктического побережья Якутии местами -30,-35. / meteonovosti.ru /



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