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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:34 Воскресенье, 11 марта

  Московский регион в зоне теплого атмосферного фронта. В столице преобладает облачная погода, местами идет небольшой снег. На главной станции ВДНХ температура воздуха в 10 часов утра -5,1 градуса. На юго-западе, в районе Новой Москвы, прохладнее, -6,9 градуса. Относительная влажность воздуха около 60 %. Юго-восточный ветер дует со скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление повышенное, 752 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /
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Ахмадабад		 -37
Чокурдах

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Монклова

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