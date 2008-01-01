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ИА "Метеоновости" / 10:34 Воскресенье, 11 марта



Московский регион в зоне теплого атмосферного фронта. В столице преобладает облачная погода, местами идет небольшой снег. На главной станции ВДНХ температура воздуха в 10 часов утра -5,1 градуса. На юго-западе, в районе Новой Москвы, прохладнее, -6,9 градуса. Относительная влажность воздуха около 60 %. Юго-восточный ветер дует со скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление повышенное, 752 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



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