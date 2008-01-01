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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:35 Воскресенье, 11 марта



Весна в столице только началась, но пока это не очень ощущается. Ведь вместо долгожданного солнца за окном хмурые облака, легкие снежинки и сосульки на крышах. Да и температура воздуха ниже привычных значений: ночью подмораживает до -8..-10 градусов, да и днем -2..-4 градуса. И это на 3 градуса ниже климатической нормы. Только погода очень редко соответствует календарю. Бывает, весна в Москве начинается очень рано, и уже 11 марта воздух прогревается до 13 градусов, как это было в 2015 году. А случается, что зима задерживается дольше положенного, как это произошло в далеком 1909 году, когда воздух под утро остыл до -27,7 градуса, что даже для зимы - лютая стужа. Сильные осадки прошли в городе в 1998 году, тогда выпало до 13 мм. До 18 м/с ветер усиливался в 1993 году.



В прошлом, 2017 году, температура воздуха была гораздо выше положенного. Ночью термометры показали +0,9 градуса, а днем воздух прогрелся до +7,2 градуса. Осадков не было, снег стремительно таял, и его высота составила 6 см. В нынешнем году снега заметно больше, высота его превышает 45 см. / meteonovosti.ru /



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