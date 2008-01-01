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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:43 Воскресенье, 11 марта



Предстоящим днём с усилением антициклона с востока в Московском регионе осадки пойдут на убыль, а в небе наметятся небольшие просветы.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 11 марта ожидается еще довольно облачная погода, но небольшой снег пройдет уже лишь местами, а максимальная температура воздуха в Москве составит -4..-2 градуса, по области -6..-1. Среднесуточная температура воздуха останется на 3 градуса ниже климатической нормы. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление подрастет и в середине достигнет отметки 755 мм рт ст., что выше нормального. Относительная влажность воздуха около 60%.



Уставший и ослабленный за долгую зиму организм может давать "сбои" не только у метеозависимых людей. Это проявляется в повышенной утомляемости как физической, так и умственной, сопровождается нарушением сна, беспричинным беспокойством, раздражительностью, головной болью, иногда даже с повышением температуры, учащением вегето-сосудистых расстройств. Медицинские прогнозы погоды призваны помочь во время принять меры и избежать осложнений. В Москвии сохраняется раздражающе влияющая на организм погода спастического типа. Особенное внимание к своему самочувствию следует уделять людям неустойчивыми сосудистыми реакциями, предрасположенным к гиперкризам, нарушениям со стороны вегето-сосудистой системы, с эндокринными нарушениями. При первых проявлениях недомогания им следует принять рекомендованные лечащим врачом препараты.



Геомагнитный фон 11 марта прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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