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Циклон приближается к югу Восточной Сибири



ИА "Метеоновости" / 15:12 Суббота, 10 марта



В южных районах Красноярского края, а также в Тыве и в Хакасии ожидается резкое ухудшение погодных условий. Антициклон, оказывавший влияние на регион в течение нескольких дней, начнет ослабевать, а на смену ему уже спешит активный циклонический вихрь с запада. 11 марта в регионе пройдет снег, мокрый снег, местами сильные. На дорогах будет скользко. Ветер в порывах усилится до 12-17 м/с. Температура воздуха в южных районах Красноярского края и в Хакасии -1..-6 градусов, местами до +5. В Тыве теплее, +2..-3 градуса, местами +4..+9. / meteonovosti.ru /



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