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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 14:43 Суббота, 10 марта



По данным Института прикладной геофизики, неустойчивым геомагнитный фон был 9 марта: к орбите Земли подошел возмущенный солнечный ветер, источником которого стала корональная дыра на Солнце. Сегодня, 10 марта, геомагнитный фон остается возмущенным. Вспышечная активность Солнца - очень низкая.



Геомагнитный фон на 10 марта по данным среднеширотных станций - спокойный с периодами неустойчивости. По данным высокоширотных станций - от спокойного до умеренно возмущенного.



11 марта вспышечная активность будет низкая; геомагнитное поле - спокойное с отдельными периодами неустойчивости; радиационная обстановка - невозмущенная. / meteonovosti.ru /



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