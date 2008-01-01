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Проливные дожди обрушились на Испанию



ИА "Метеоновости" / 14:30 Суббота, 10 марта



Атлантический циклон и его атмосферные фронты держат путь в Европу. Циклонический вихрь, зародившийся в Атлантике, за сутки перебрался к Британским островам. Атмосферные фронты пересекали Португалию и Испанию. Ветер в Испании усиливался до 20-25 м/с, а количество выпавших осадков составило 60 мм. Но сначала на пути атмосферного фронта оказалась Португалия, здесь прогремели грозы, дул сильный порывистый ветер, 21-26 м/с, не обошлось без ливневых дождей и здесь. За неполные 6 часов в Синтре выпало до 49 мм небесной влаги.



11 марта в Португалии пройдет дожди, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с, термометры покажут 13..18 градусов. Дождливо и ветрено будет также в Испании, но здесь прохладнее, 10..15 градусов. / meteonovosti.ru /



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