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Новости погоды

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Ветер в Магаданской области успокоится

ИА "Метеоновости" / 14:05 Суббота, 10 марта

  В минувший день, 9 марта, на Дальнем Востоке хозяйничал активный циклон, пришедший из Японии, и его атмосферные фронты. Утром 10 марта циклон находился в акватории Охотского моря. Этот вихрь перемещался в северном направлении, но на его пути возник арктический антициклон. На границе этих двух атмосферных образований, где очень велика разница атмосферного давления и температуры, ветер в порывах усиливался до 27-32 м/с, а на мысах порывы достигали ураганной силы, 36 м/с и даже 42 м/с.

11 марта циклон продолжит движение на северо-восток. И оставит Магаданскую область в покое. Небольшой снег на побережье всё же пройдет, ветер ослабеет до 8-13 м/с, лишь на побережье залива Шелихова его порывы достигнут 12-17 м/с. Температура воздуха понизится до -10..-15 градусов. В континентальных районах Магаданской области погодные условия существенным образом не изменятся, местами пройдет небольшой снег, ветер на перевалах будет усиливаться до 16 м/с, поднимется метель, температура воздуха -21..-26 градусов. / meteonovosti.ru /
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