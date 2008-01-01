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Новости погоды

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Сильные осадки на юге ЕТР

ИА "Метеоновости" / 13:26 Суббота, 10 марта

  Южные районы ЕТР находились в барическом гребне, но это не уберегло регион от сильных осадков. И если в Ростовской и Волгоградской областях это был снег, то проливные дожди достались Ставропольскому краю и Дагестану. В ночь на 10 марта количество выпавших осадков в Волгоградской области составило 10 мм, то в Дагестане за дождь выпало 18 мм небесной влаги.

11 марта погоду в регионе будет определять холодный атмосферный фронт. Местами пройдут осадки различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, в горах и на севере снег. Сильные осадки ожидаются в Краснодарском крае, Адыгее, Карачаево-Черкесии и в Северной Осетии-Алании. Температура воздуха в ночные часы -3..+3 градуса, при прояснениях до -9, на северо-востоке региона до 17 градусов, днем термометры покажут -2..+4 градуса, по южной половине местами до +9., в крайних восточных районах Волгоградской области -9..-12 градусов. / meteonovosti.ru /
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