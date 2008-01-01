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ИА "Метеоновости" / 13:06 Суббота, 10 марта



В столице сохраняется влияние антициклона, но приближающийся атмосферный фронт дает о себе знать. Небо затянуто плотными облаками, идет небольшой снег. Температура воздуха на станции ВДНХ -6,4 градуса, на Балчуге немного выше, -6,1 градуса, а на станции МГУ морознее, -7,7 градуса. Относительная влажность воздуха 70 %. Атмосферное давление в норме, 749 мм рт. ст. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /



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