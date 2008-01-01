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Новости погоды

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Ненастный циклон добрался до Камчатки

ИА "Метеоновости" / 11:31 Суббота, 10 марта

  Активный циклонический вихрь, пришедший со стороны Японского архипелага, стал причиной снегопадов и метелей на Сахалине, В Приморье и на Курильских островах. Не остался в стороне от непогоды и Хабаровский край. Утром 10 марта циклонический вихрь приблизился к Камчатке. На юге полуострова прошли сильные осадки, в виде снега, мокрого снега и дождя выпало до 24 мм небесной влаги. Температура воздуха в дневные часы повышалась до +5 градусов. Из-за резких контрастов атмосферного давления и температуры ветер усиливался до 25-30 м/с, а в отдельных районах достигал ураганной силы, 38 м/с.

11 марта циклон начнет терять силы и переместится к юго-восточному побережью Чукотки. На юге Камчатского края температура понизится до -2..-7 градусов, при облачности будет подмораживать до -12..-17. Днем возможен небольшой снег. Ветер ослабеет, порывы его не будут превышать 14 м/с. / meteonovosti.ru /
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