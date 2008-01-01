|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:59 Суббота, 10 марта
Московский регион остается в барическом гребне, но из-за близости атмосферных фронтов в столице облачно, идет небольшой снег. На главной станции ВДНХ температура воздуха -6,6 градуса. На Балчуге прохладнее, -6,8 градуса. Относительная влажность воздуха 60 %. Юго-восточный ветер дует со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление в норме, 749 мм рт. ст. Высота снега составляет 48 см. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.