

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:59 Суббота, 10 марта



Московский регион остается в барическом гребне, но из-за близости атмосферных фронтов в столице облачно, идет небольшой снег. На главной станции ВДНХ температура воздуха -6,6 градуса. На Балчуге прохладнее, -6,8 градуса. Относительная влажность воздуха 60 %. Юго-восточный ветер дует со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление в норме, 749 мм рт. ст. Высота снега составляет 48 см. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



