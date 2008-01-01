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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:59 Суббота, 10 марта

  Московский регион остается в барическом гребне, но из-за близости атмосферных фронтов в столице облачно, идет небольшой снег. На главной станции ВДНХ температура воздуха -6,6 градуса. На Балчуге прохладнее, -6,8 градуса. Относительная влажность воздуха 60 %. Юго-восточный ветер дует со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление в норме, 749 мм рт. ст. Высота снега составляет 48 см. / meteonovosti.ru /
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Ниамей		 -40
Батагай-Алыта

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Кокс-Базар

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