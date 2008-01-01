Новости погоды
Из летописи московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:05 Суббота, 10 марта
В Москве и ее окрестностях продолжается период довольно холодной для этих мартовских дней погоды с температурой почти на 3 градуса ниже климатической нормы. Но до рекордных значений температуре текущего 10 марта все же далеко.
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Если обратится к летописи метеонаблюдений, самой холодной ночь 10 марта была в далеком 1915 году. Больше века назад воздух в городе вымерз до -25,6 градусов, что и является до сих пор абсолютным минимумом для 10 марта. Максимум температуры дня случился не так давно, в 2014 году. Тогда воздух в Москве прогрелся до +13,9 градусов. Сегодня, 10 марта 2018 года, погода не будет так благосклонна к москвичам, температура днем будет отрицательной и не превысит -2:-4 градусов.
По интенсивности осадков отличилось 10 марта 1955 года, в тот день выпало 13,8 мм. Сегодня без осадков тоже не обойдется, время от времени будет идти снег, но его интенсивность ожидается незначительной. / meteonovosti.ru /