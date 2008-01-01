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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:51 Суббота, 10 марта
Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны с юго-запада. При облачной погоде ожидается временами снег. Сосульки на крышах зданий. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градус. Ветер восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 70%. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт ст..
В Москве и области колебания атмосферного давления неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неустойчивым артериальным давлением. Температура воздуха по-прежнему ниже климатической нормы, из-за чего у людей с заболеваниями суставов и позвоночника могут обостриться хронические недуги.
Геомагнитный фон 10 марта прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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