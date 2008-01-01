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На юге России погода неустойчивая



ИА "Метеоновости" / 13:40 Пятница, 9 марта



В отличие от большей части Европейской России, где стараниями антициклона установилась холодная, но в основном сухая погода, в южной половине территории из-за циклона и связанных с ним атмосферных фронтов наблюдается неустойчивая и в основном пасмурная погода с осадками, туманами и резким ветром.



Накануне, в праздничный день 8 марта, особенно сыро было в Краснодарском и Ставропольском краях, где прошли сильные дожди до 24-28 мм. На остальной территории осадки были незначительные от 3 до 14 мм и выпадали не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега.



В оставшиеся выходные, 10-11 марта, регион останется вблизи активной фронтальной зоны, и погода сохранит неустойчивый характер. По-прежнему местами будут идти небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, а в горах и в виде снега, в Республиках Северного Кавказа осадки могут быть сильными. В отдельных районах будут отмечаться гололедно-изморозевые явления, в Ростовской области и Краснодарском крае, а также в предгорьях и горах Адыгеи налипание мокрого снега. При осадках возможно усиление ветра в порывах до 13-18 м/с.



Несмотря на сырую и ветреную погоду, температурный режим существенно не изменится и будет довольно высоким для этих дней марта - днем ожидается от 0 до 5, местами до 10 градусов тепла. / meteonovosti.ru /



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