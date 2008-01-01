Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
9 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Северо-Запад ЕТР торопится оттепель

ИА "Метеоновости" / 13:09 Пятница, 9 марта

  После продолжительного периода холодной погоды, не характерной для начала марта, в северо-западных областях Европейской России ожидается повышение температуры и возвращение ее в рамки климатической нормы.

Над Европейским континентом усилится влияние Атлантики, теплый воздух которой начнет подбираться и к западным границам России. Адвекция атлантического тепла и станет причиной повышения температуры на Северо-западе ЕТР.

Завтра, 10 марта, в Псковской, Новгородской областях и на большей части Ленинградской области ночью еще от 3 до 8 мороза, а вот днем воздух прогреется до 0,-3 градусов, а местами и до слабой оттепели.

В последующие двое суток, 11-12 марта, станет еще на пару градусов теплее, и днем столбики термометров будут повышаться до -2,+3 градусов. К началу новой недели тепло доберется и до Карелии, где также в дневные часы возможна оттепель до 0,+2 градусов.

Стоит отметить, что поступаемый в регион воздух будет не только теплый, но и влажный, поэтому местами не обойдется без осадков, в основном небольших в виде снега и мокрого снега. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-1
Сб.
10 мар.
-5
Вс.
11 мар.
-5
Пн.
12 мар.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Ниамей		 -40
Делянкир

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Мендоса

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100