

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Северо-Запад ЕТР торопится оттепель



ИА "Метеоновости" / 13:09 Пятница, 9 марта



погоды, не характерной для начала марта, в северо-западных областях Европейской России ожидается повышение температуры и возвращение ее в рамки климатической нормы.



Над Европейским континентом усилится влияние Атлантики, теплый воздух которой начнет подбираться и к западным границам России. Адвекция атлантического тепла и станет причиной повышения температуры на Северо-западе ЕТР.



Завтра, 10 марта, в Псковской, Новгородской областях и на большей части Ленинградской области ночью еще от 3 до 8 мороза, а вот днем воздух прогреется до 0,-3 градусов, а местами и до слабой оттепели.



В последующие двое суток, 11-12 марта, станет еще на пару градусов теплее, и днем столбики термометров будут повышаться до -2,+3 градусов. К началу новой недели тепло доберется и до Карелии, где также в дневные часы возможна оттепель до 0,+2 градусов.



Стоит отметить, что поступаемый в регион воздух будет не только теплый, но и влажный, поэтому местами не обойдется без осадков, в основном небольших в виде снега и мокрого снега. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



