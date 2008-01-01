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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:29 Пятница, 9 марта

  По данным за 12 ч мск в Москве под влиянием арктического антициклона сохраняется малооблачная погода без осадков. Уплотнение облачности до 5-8 баллов отмечается на западе и северо-западе Подмосковье, где сказывается близость атмосферного фронта. Температура продолжает повышаться: по данным метеостанции ВДНХ в Москве столбики термометров поднялись до -3,6 градусов, в Подмосковье до -2,1:-2,8 в западной половине, до -4:-6,6 на юге и юго-востоке, до -3,-5,4 в восточных районах.

Ветер по-прежнему восточный и юго-восточный, 1-3 м/с. Атмосферное давление стабильное и в пределах нормы, в Москве составляет 749,5 мм рт.ст. / meteonovosti.ru /
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