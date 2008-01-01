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Новости погоды

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Ухудшится погода на западе Европейского континента

ИА "Метеоновости" / 12:21 Пятница, 9 марта

  Над Европейским континентом ожидается усиление влияния Атлантики. К Британским островам приближается мощный циклонический вихрь, который в предстоящие выходные дни, 10-11 марта, сформирует погоду не только в Великобритании, но и на Пиренейском полуострове, а также во Франции.

Наполненный атлантической влагой, вихрь прольется в этих странах интенсивными дождями, значительно пополняя копилку мартовских осадков, и спровоцирует усиление ветра до 15-20 м/с, в прибрежных районах и до 25 м/с.

Для сведения, в Португалии начало марта было дождливым и местами копилка месячных осадков уже наполнена на 75%, и предстоящие дожди могут не только выполнить норму по осадкам, но и перевыполнить ее.

Еще серьезнее дела обстоят в Испании - так в Мадриде за первую неделю марта уже выпало 70 мм осадков при норме 29 мм, т.е. около 240% месячной нормы. И предстоящие дожди только усугубят ситуацию.

На Британских островах норма осадков выше и здесь она на текущий момент выполнена на 25-50%, однако, ожидаемые дожди ее заметно увеличат. / meteonovosti.ru /
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