Новости погоды
На Урале морозы вновь усилятся
ИА "Метеоновости" / 11:58 Пятница, 9 марта
Приход весны на территорию Уральского региона задерживается. Регион в настоящее время находится в холодной воздушной массе с температурным фоном на 2-4 градуса ниже характерных для этих дней марта значений. И тенденция на дальней шее понижение температуры сохраняется.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В предстоящие выходные дни усилится влияние морозного арктического антициклона, приближающегося к Уралу с ЕТР и несущего новые порции холода. Стараниями антициклона погода ожидается ясная без существенных осадков, но морозная с большим суточным ходом температуры. В ночные и ранние утренние часы воздух будет вымерзать до -15,-20 градусов, в низинах и горных районах до -25,-30 градусов. Днем воздух, конечно, будет прогреваться, но столбики термометров не поднимутся выше -7,-12 градусов.
При такой синоптической ситуации отставание температуры от климатической нормы увеличится, и среднесуточные показатели могут оказаться ниже характерных значений уже на 4-8 градусов. / meteonovosti.ru /