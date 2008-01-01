

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Урале морозы вновь усилятся



ИА "Метеоновости" / 11:58 Пятница, 9 марта







В предстоящие выходные дни усилится влияние морозного арктического антициклона, приближающегося к Уралу с ЕТР и несущего новые порции холода. Стараниями антициклона погода ожидается ясная без существенных осадков, но морозная с большим суточным ходом температуры. В ночные и ранние утренние часы воздух будет вымерзать до -15,-20 градусов, в низинах и горных районах до -25,-30 градусов. Днем воздух, конечно, будет прогреваться, но столбики термометров не поднимутся выше -7,-12 градусов.



При такой синоптической ситуации отставание температуры от климатической нормы увеличится, и среднесуточные показатели могут оказаться ниже характерных значений уже на 4-8 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



