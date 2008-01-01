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Новости погоды

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На юге Сибири весенняя оттепель

ИА "Метеоновости" / 10:42 Пятница, 9 марта

  Через крайние южные районы Сибири проложили себе дорогу волновые циклоны, смещающиеся один за другим и несущие порции теплого влажного воздуха. Очередной волновой вихрь нагрянет уже сегодня и будет влиять на погоду региона в течение предстоящих суток.

С прохождением циклона в Алтайском крае, Кемеровской области, на юге Красноярского края и в Хакасии будут связаны осадки разной интенсивности в виде снега и мокрого снега, гололедные явления, усиление ветра до 10-15 м/с и повышение температуры. После умеренных ночных морозов в дневные часы температура местами повысится до оттепели, до +1,+6 градусов.

В результате среднесуточная температура окажется значительно выше сезонных показателей, на 4-7 градусов. / meteonovosti.ru /
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