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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:26 Пятница, 9 марта

  В настоящий момент столица и ее окрестности остаются в гребне морозного антициклона. По данным на 10 часов мск наблюдается малооблачная погода без осадков. Уплотнение облачности до 6-8 балов отмечено лишь в северо-западной половине Подмосковья.

После довольно морозной ночи, температура постепенно повышается. В Москве по данным опорной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до -6,9 градусов. В Подмосковье температурный фон колеблется от -7:-8 градусов на западе до -10:-11 на севере и востоке.

Ветер дует восточный, юго-восточный со скоростью 1-3 м/с. Атмосферное давление в пределах нормального фона и составляет в Москве 749,5 мм рт. ст. (по данным мс ВДНХ). / meteonovosti.ru /
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