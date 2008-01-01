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На Дальнем востоке России бушует циклон



ИА "Метеоновости" / 09:15 Пятница, 9 марта



циклон, который в течение ближайших суток значительно углубится (давление в его центре упадет до 980 мб) и сместится в акваторию Охотского моря, обещая штормовую погоду в прилегающих районах.



Накануне циклонический вихрь испортил погоду в южных и восточных районах Приморья, на юге Сахалина, отметившись сильными снегопадами до 14-15 мм осадков и порывистым ветром до 20-24 м/с. На юге Курил снег был незначительным, но ветер достигал штормовой силы 26 м/с. Сказалось влияние циклона и на погоде южных районов Камчатки, где м ела метель при ветре до 29 м/с.



В течение сегодняшнего дня и в предстоящую субботу, 10 марта, ухудшение погоды, в связи с продвижением вихря по акватории Охотского моря, ожидается в Магаданской области, на большей части Камчатки, Сахалина и Курил. Пройдут сильные снегопады, на юге Сахалина с мокрым снегом, а на Курилах и с дождем. Местами завьюжат сильные метели, а ветер будет достигать ураганной силы. Наиболее сильный ветер ожидается на побережье Магаданской области, порывами 28-33 м/с, и на западе Камчатки, до 25-30 м/с. В остальных районах сила ветра будет достигать 20-25 м/с.



Непогода в Магаданской области и Камчатском крае задержится и в воскресенье, 11 марта, а вот в Сахалинской области уже пойдет на спад. / meteonovosti.ru /



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