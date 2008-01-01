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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:55 Пятница, 9 марта

  Зима закончилась, но весна в Москву не торопится. Температура воздуха в столице остается ниже привычных значений на 3-4 градуса. Вот и сегодня днем, 9 марта, несмотря на обилие солнца, термометры не поднимутся выше -2..-4 градусов. Как видно по данным летописи метеонаблюдений, далеко не каждый год погода соответствует календарю. Так, в 1915 году под утро 9 марта воздух остыл до -27,4 градусов и теперь это значение температуры для 9 марта считается самым низким за всю историю метеонаблюдений. В прошлом, 2017 году, было очень тепло, около +10 градусов.

Что касается высоты снежного покрова - в настоящее время на улицах Москвы лежат высокие сугробы, до 50 см. А климатическая норма составляет 33 см. Всему виной интенсивные снегопады в конце февраля и начале марта. А вот 9 марта самые сильные осадки наблюдались в городе в далеком 1959 году, когда выпало до 15 мм небесной влаги. Сегодня, 9 марта 2018 года, ожидается слабый снежок, который покружит лишь местами. / meteonovosti.ru /
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